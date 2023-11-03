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Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 3 ноября, в матче 12-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 12-й тур
03 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Атлетико» одержал разгромную победу со счётом 5:1. Во втором круге очный матч команды также завершился разгромной победой команды из Мадрида — «Атлетико» выиграл со счётом 3:0.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Диего Симеоне набрала 25 очков после 10 матчей. «Лас-Пальмас» находится на десятой строчке, заработав 14 очков. Лидирует «Реал» (28).

Видео: «Атлетико» обыграл «Алавес» в Ла Лиге:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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