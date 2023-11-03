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Тренер «Баварии» Тухель: критика Мюллера в адрес других игроков? Это не было неуважением

Тренер «Баварии» Тухель: критика Мюллера в адрес других игроков? Это не было неуважением
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на критику полузащитника мюнхенского клуба Томаса Мюллера в адрес одноклубников после вылета команды из Кубка Германии.

«Томас сформулировал свою точку зрения в раздевалке. Он знает клуб лучше всех. Это никоим образом не было пренебрежением в адрес одноклубников. Мы любим поддержку. Этот матч стал полнейшим разочарованием», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в среду, 1 ноября, «Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв в 1/16 финала турнира «Саарбрюккену», представляющему Третью немецкую лигу. В этой встрече мюнхенский клуб потерпел поражение со счётом 2:1. «Саарбрюккен» забил победный гол на 90+6-й минуте игры.

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