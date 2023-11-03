В ЦСКА назвали причины переноса операции Мухина из Германии в Италию

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, с чем связан перенос операции полузащитника команды Максима Мухина из Германии в Италию.

«Произошли определённые сложности с получением немецкой визы. Но слава богу, что всё решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция. Почему не была выдана виза Германией? Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Напомним, 21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином» (0:0). У Максима — разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне Мухин принял участие в 16 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.