Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА назвали причины переноса операции Мухина из Германии в Италию

В ЦСКА назвали причины переноса операции Мухина из Германии в Италию
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, с чем связан перенос операции полузащитника команды Максима Мухина из Германии в Италию.

«Произошли определённые сложности с получением немецкой визы. Но слава богу, что всё решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция. Почему не была выдана виза Германией? Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Напомним, 21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином» (0:0). У Максима — разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне Мухин принял участие в 16 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.

Материалы по теме
Федотов — о Мухине: итальянская виза получена. Послезавтра он уже улетит на операцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android