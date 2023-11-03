Беллингем в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Реале»

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим игроком мадридского клуба по итогам октября. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

В октябре Беллингем провёл пять матчей в составе «Реала». Ему удалось записать на свой счет шесть голов и одну результативную передачу. Отметим, что Джуд оказался лучшим футболистом месяца в стане «сливочных» уже в третий раз подряд.

Напомним, 20-летний Беллингем стал игроком «Реала» в июле нынешнего года. Он подписал контракт с командой из Мадрида до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Англии в € 150 млн. В этом сезоне Джуд принял участие в 13 матчах своего клуба. Ему удалось забить 13 мячей и оформить три голевые передачи.

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