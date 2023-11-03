Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» расторгнуть с ним контракт

Нидерландский футболист Анвар Эль-Гази высказался насчёт того, что «Майнц» принял решение расторгнуть с ним контракт из-за его слов в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

«Отстаивайте то, что является правильным, даже если это означает остаться в одиночестве.

Потеря мной средств к существованию — ничто по сравнению с адом, который обрушился на невинных и беззащитных людей в Газе. Прекратите убийство», — написал Эль-Гази в своей социальной сети.

Напомним, сегодня, 3 ноября, «Майнц» объявил о расторжении контракта с игроком, заявив, что этой мерой клуб реагирует на высказывания и посты Эль-Гази в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что Анвар Эль-Гази перестал тренироваться вместе с командой после второго поста в поддержку Палестины. 1 ноября Эль-Гази опубликовал второй пост в поддержку Палестины, где уточнил, что не извинялся за предыдущее своё высказывание. Ещё раньше нидерландский футболист публиковал ещё один пост в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства.