«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 12-го тура Ла Лиги

Сегодня, 3 ноября, в матче 12-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Лас-Пальмас»: Вальес, Суарес, Коко-Басси, Мармоль, Кардона, Муньос, Родригес, Перроне, Молейро, Парк, Мунир Эль-Хаддади.

«Атлетико»: Облак, Савич, Эрмосо, Молина, Витсель, Де Пауль, Коке, Барриос, Рикельме, Гризманн, Мората.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Атлетико» одержал разгромную победу со счётом 5:1. Во втором круге очный матч команды также завершился разгромной победой команды из Мадрида — «Атлетико» выиграл со счётом 3:0.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Диего Симеоне набрала 25 очков после 10 матчей. «Лас-Пальмас» находится на десятой строчке, заработав 14 очков. Лидирует «Реал» (28).

Видео: «Атлетико» обыграл «Алавес» в Ла Лиге:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.