Дибала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании нападающего сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибалы. Об этом в своих соцсетях информирует журналист Экрем Конур.

Как сообщает источник, два клуба из чемпионата Саудовской Аравии хотят заполучить игрока «Ромы» Пауло Дибалу. Они хотят подписать аргентинца в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе 2024 года. Отмечается, что римлянам могут предложить за потенциальный переход нападающего порядка € 35 млн.

Напомним, 29-летний Дибала является игроком «Ромы» с июля 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 30 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счёт два забитых мяча и две результативные передачи.