Юрий Сёмин назвал сказками информацию о возвращении Миранчука в «Торино»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино».

«Это опять сказки, которые вы рассказываете. Что здесь комментировать? Я об этом ничего не знаю. Пускай его представитель вам расскажет, лучше ему возвращаться в Турин или хуже. Правильно ли он пошёл в «Аталанту» — или можно было сразу в «Торино», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Алексей Миранчук провёл три матча. Также на счету полузащитника одна игра в Лиге Европы. Результативными действиями российский футболист не отметился.

Напомним, прошлый сезон Миранчук провёл в «Торино» на правах аренды, где за 31 матч во всех турнирах забил четыре гола и оформил пять результативных передач.