Transfermarkt представил самых дорогих игроков РПЛ в возрастных категориях с 16 до 27 лет

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал инфографику, которая представила самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги в каждой из возрастных категорий с 16 до 27 лет. Самым дорогим игроком среди всех них оказался бразильский 26-летний полузащитник «Зенита» Вендел.

Самые дорогие футболисты РПЛ по возрастным категориям (16-27 лет):

16 лет — Андрей Ивлев («Факел», € 0,075 млн);

17 лет — Кирилл Глебов (ЦСКА, € 0,5 млн);

18 лет — Милан Майсторович («Динамо» Москва, € 1 млн);

19 лет — Сергей Пиняев («Локомотив», € 8 млн);

20 лет — Роберт Ренан («Зенит», € 9 млн);

21 год — Константин Тюкавин («Динамо» Москва, € 8 млн);

22 года — Страхиня Эракович («Зенит», € 9 млн);

23 года — Эдуард Сперцян («Краснодар», € 15 млн);

24 года — Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн);

25 лет — Фёдор Чалов (ЦСКА, € 12 млн);

26 лет — Вендел («Зенит», € 24 млн);

27 лет — Дмитрий Баринов («Локомотив», € 8 млн).