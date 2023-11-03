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УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 500 тыс. за нарушение финансовых правил

УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 500 тыс. за нарушение финансовых правил
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В УЕФА приняли решение оштрафовать «Барселону» за нарушения правил финансового фэйр-плей, допущенных каталонским клубом в сезоне-2022/2023. Об этом информирует Football Espana.

Сообщается, что «Барселона» подверглась денежным санкциям из-за того, что неверно указывала свои доходы. Специализированный орган УЕФА пришёл к выводу, что каталонский клуб включал в статью доходов средства, которые он получал от нематериальных активов. Подчёркивается, что ранее сине-гранатовые уже подавали апелляцию об отмене этого штрафа, однако Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов отклонила её и оставила в силе изначальное решение о штрафе.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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