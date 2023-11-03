Лепёхин: надеюсь, что в «Зените» здоровая конкуренция и Ренан просто её не выигрывает

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин оценил перспективы 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана в составе сине-бело-голубых, а также высказался о принципах работы главного тренера команды Сергея Семака.

«Надеюсь, что в «Зените» здоровая конкуренция и Ренан просто её не выигрывает. По крайней мере, так должно быть. Если не получается в «Зените», то нужно искать новую команду и проявлять себя уже в другом клубе. Другого пути нет.

Не из-за того ли такая ситуация с Ренаном, что Семак предпочитает работать с опытными футболистами, а не с молодыми? Любой тренер предпочитает футболистов надёжных, особенно если мы говорим о центре обороны. Тут речь больше о надёжности, чем о возрасте или опыте.

Схож ли принцип работы Семака с принципами работы Моуринью, который также предпочитал опытных игроков молодым? В данном случае, чтобы говорить о каких-то принципах работы тренеров, нужно с ними поработать, понять требования тренера, что он хочет видеть от команды и в коллективе. Поэтому я бы не стал говорить о принципах. А то, что в «Зените» больше доверяют опытным футболистам, чем молодым, так это связано с желанием побеждать», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Роберт Ренан сыграл в восьми матчах за «Зенит» во всех турнирах. Ренан провёл на поле в составе сине-бело-голубых суммарно 585 минут во всех турнирах.