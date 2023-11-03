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Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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Фабрицио Романо перечислил именитых футболистов, которые вскоре окажутся в МЛС

Фабрицио Романо перечислил именитых футболистов, которые вскоре окажутся в МЛС
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Популярный футбольный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о том, какие звёздные игроки в ближайшее время могут продолжить карьеру в чемпионате США (МЛС).

«Жиру, Модрич, Суарес и Гризманн», — написал Романо на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно о том, что нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес в шаге от перехода в МЛС. По сведениям издания ESPN, в ближайшее время уругваец разорвёт контракт со своим нынешним клубом. Ожидается, что со следующего года форвард будет выступать в составе американского «Интер Майами».

Напомним, полузащитник Лука Модрич имеет действующее соглашение с мадридским «Реалом» до июня 2024 года. Также до конца сезона-2023/2024 рассчитан текущий контракт форварда Оливье Жиру с итальянским «Миланом». А вот нынешний трудовой договор нападающего Антуана Гризманна с мадридским «Атлетико» истекает летом 2026 года.

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