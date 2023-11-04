Хави — о «Золотом мяче» Месси: Лео – лучший в истории, лучший игрок ЧМ. Всё заслуженно

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вручении «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины, а также легенде каталонцев Лионелю Месси.

«Золотом мяч» Месси — супер заслуженный. Лучший игрок чемпионата мира. Лучший игрок в истории. Я разговаривал с ним на этой неделе, он был очень счастлив», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, который стал для него восьмым за карьеру. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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