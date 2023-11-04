Переход Жо — пятый в рейтинге худших трансферов «Ман Сити» в истории по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг худших трансферов «Манчестер Сити» за всю историю клуба. Первое место занял переход защитника Эльякима Мангала из «Порту» в 2014 году. На втором месте расположился трансфер нападающего Вильфрида Бони из «Суонси» в 2015 году. Замкнул тройку переход Джека Родуэлла из «Эвертона» в 2012 году.

Топ 10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»:

1. Эльяким Мангала, из «Порту» в 2014 году.

2. Вильфрид Бони, из «Суонси» в 2015 году.

3. Джек Родуэлл, из «Эвертона» в 2012 году.

4. Бенджани Мварувари, из «Портсмута» в 2008 году.

5. Жо, из ЦСКА в 2008 году.

6. Бенжамен Менди, из «Монако» в 2017 году.

7. Мартин Демикелис, из «Атлетико» в 2013 году.

8. Роке Санта Крус, из «Блэкберн Роверс» в 2009 году.

9. Георгиос Самарас, из «Херенвена» в 2006 году.

10. Жером Боатенг, из «Гамбурга» в 2010 году.