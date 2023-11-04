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«Барселона» может провести рождественский товарищеский матч в Далласе

«Барселона» может провести рождественский товарищеский матч в Далласе
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«Барселона» предстоящей зимой собирается провести товарищеский матч в США. Об этом в своих соцсетях сообщает журналист Жерар Ромеро.

По сведениям источника, «Барселона» работает над тем, чтобы провести рождественский товарищеский матч в Далласе. Каталонцы намерены организовать его 21 декабря текущего года. На данный момент в качестве основного соперника рассматривается мексиканский клуб «Америка».

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 24 очка, проведя 11 матчей. Сейчас каталонская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. В 12-м туре Ла Лиги подопечные Хави Эрнандеса в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» сыграют против местного «Реала Сосьедад». Эта встреча пройдёт 4 ноября, она начнётся в 23:00 по московскому времени.

Испания - Примера . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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