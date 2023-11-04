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Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: Кирьян Родригес вывел хозяев вперёд

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»: Кирьян Родригес вывел хозяев вперёд
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Продолжается матч 12-го тура испанской Ла Лиги, где встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 12-й тур
03 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Родригес – 51'     2:0 Рамирес – 75'     2:1 Мората – 83'    

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 51-й минуте Кирьян Родригес открыл счёт в матче, выведя «Лас-Пальмас» вперёд — 1:0.

Видео: Родригес открыл счёт в матче:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Атлетико» одержал разгромную победу со счётом 5:1. Во втором круге очный матч команд также завершился разгромной победой команды из Мадрида — «Атлетико» выиграл со счётом 3:0.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Диего Симеоне набрала 25 очков после 10 матчей. «Лас-Пальмас» находится на 10-й строчке, заработав 14 очков. Лидирует «Реал» (28).

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