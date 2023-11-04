Тренер «Интера» Индзаги: в матче с «Аталантой» нам придётся страдать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о грядущем матче чемпионата Италии, в котором миланский клуб сыграет с «Аталантой».

«Мы знаем, что это будет сложная игра. Гасперини — отличный тренер, который ставит качественный футбол, а также обладает хорошим подбором футболистов. Его подход позволяет команде показывать отличные результаты. Знаем, что они ещё не пропустили ни одного гола на домашнем стадионе и что они практически не позволяют создавать моменты. Мы также будем делать упор на обороне, потому что «Аталанта» сильна в атаке. Это будет противостояние физической выносливости, и мы будем страдать вместе», — приводит слова Индзаги ITASportPress со ссылкой на Inter Tv.

Напомним, «Интер» проведёт матч с «Аталантой» сегодня, 4 ноября. Игра начнётся в 20:00 мск.