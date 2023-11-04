«Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» подписать Филлипса, купленного за € 49 млн

«Манчестер Сити» хочет расстаться со своим полузащитником Калвином Филлипсом в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, «Манчестер Сити» ведёт работу над тем, чтобы избавиться от полузащитника Калвина Филлипса. Английский клуб предлагает своего игрока командам из Серии A. Отмечается, что среди них есть «Ювентус». Однако туринцы пока что не проявляют особого интереса к опорнику «горожан».

Напомним, «Манчестер Сити» приобрёл 27-летнего Филлипса в июле 2022 года у «Лидса». По данным интернет-портала Transfermarkt, тогда за его переход было заплачено € 49 млн. Действующий контракт английского полузащитника с «горожанами» рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Калвин принял участие в шести матчах, проведя на поле в общей сложности 168 минут.