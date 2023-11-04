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Тухель: «Баварии» потребуется время, чтобы переварить вылет из Кубка

Тухель: «Баварии» потребуется время, чтобы переварить вылет из Кубка
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии команды после поражения во втором раунде Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2), выступающего в Третьей лиге. 4 ноября мюнхенцы в гостях сыграют с дортмундской «Боруссией» в 10-м туре Бундеслиги.

«Мы все были крайне разочарованы, потому что ставили цель добраться до финала в Берлине и выиграть трофей. Потребуется некоторое время, чтобы это переварить. Но нет причин сдаваться и показывать на себя пальцем. Мы отправляемся в Дортмунд, чтобы выиграть матч. Это было очень больно, но, к сожалению, это часть футбола. Теперь пришло время показать, как мы отреагируем», — приводятся слова Тухеля на странице Bayern & Germany в социальной сети X.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии с 23 очками после девяти игр. Дортмундская «Боруссия» находится на четвёртой позиции с 21 очком. Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнётся в 20:30 мск.

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