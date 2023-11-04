Томас Тухель ответил, перейдёт ли Жером Боатенг в «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель опроверг слухи о возможном подписании контракта с защитником Жеромом Боатенгом.

«На данный момент это не обсуждается. Сейчас у нас нет планов что-либо менять в составе. Мы стремимся как можно быстрее вернуть в строй Юпамекано», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» вновь изучает вариант с подписанием краткосрочного контракта с бывшим защитником мюнхенского клуба Жеромом Боатенгом в связи с травмой Маттейса де Лигта, полученной им 1 ноября в матче Кубка Германии, из-за которой он пропустит от четырёх до шести недель.

Боатенг играл в «Баварии» на протяжении 10 лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.