Педри восстановился от травмы и готов принять участие в следующем матче «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри восстановился после повреждения.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, испанский футболист сможет принять участие в матче с «Реалом Сосьедад». 20-летний игрок не выходил на поле с конца августа, когда получил травму.

20-летний Педри перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Лас-Пальмаса» за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провёл в аренде в своём родном клубе. Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.

«Барселона» располагается на третьей строчке испанской Примеры, в активе команды Хави 24 очка.

Дубль Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной»:

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