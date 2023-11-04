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Гаттузо раскритиковал фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона»

Гаттузо раскритиковал фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона»
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо высказался о травме, которую получил наставник «Лиона» Фабио Гроссо.

«Я очень опечален произошедшим. Наши фанаты не должны ассоциироваться с подобными хулиганствами. Так не делается. Вместо праздника футбола мы получили такое. Я говорил Фабио, ему повезло, в этой ситуации он мог лишиться глаза», — приводит слова Гаттузо ITASportPress.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.

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