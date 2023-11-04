Гвардиола оценил игру Холанда в текущем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нынешнем состоянии нападающего английской команды Эрлинга Холанда.

«На старте сезона он испытывал трудности из-за всего лишь трёх недель отпуска при большом количестве сыгранных минут. Но он уже забил много голов, при этом в каждом матче у него было много возможностей забить ещё больше. Эрлинг – невероятный игрок, особенный для нас. Я вижу, что сейчас он чувствует себя отлично. Сегодня он тренировался с невероятной энергией. Его присутствие на поле придаёт нам уверенности», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.