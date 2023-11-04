Эрик тен Хаг заявил, что ему не нужны новые трансферы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что в английской команде собран хороший состав.

«Мы должны соответствовать стандартам каждый день. У нас было два больших поражения, но у нас крепкая раздевалка, крепкий персонал и крепкий тренер. Футболисты хорошо подготовились к матчу с «Фулхэмом». Уверен, что они готовы к реализации нашего плана.

Что касается возможных инвестиций Джима Рэтклиффа, то я обладаю хорошим составом. Уверен в своих футболистах. Мы видели, что они могут играть намного лучше. Это зависит от меня, чтобы игроки играли лучше. Беру на себя ответственность за это и буду делать все возможное.

Не думаю о трансферах, потому что у меня есть хороший состав. У нас есть хорошие игроки. Когда футболисты вернутся после травм, мы будем играть лучше», – приводит слова тен Хага Sky Sports.