Романо опубликовал результаты голосования Месси за лучшего молодого игрока года

Журналист Фабрицио Романо в своём телеграм-канале опубликовал результаты голосования аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси за лучшего молодого игрока года.

На первое место Месси поставил полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу. Второе место в рейтинге аргентинца занял футболист «Барселоны» Педри, третье — игрок «Реала» Джуд Беллингем.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, который стал для него восьмым за карьеру. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.