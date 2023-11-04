Игроки «Реала» уверены, что Мбаппе перейдёт в их клуб летом 2024 года

Футболисты «Реала» ожидают, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком «сливочных».

Как сообщает Marca, они воспринимают этот переход летом следующего года как что-то само собой разумеющееся. Руководство клуба, в свою очередь, не уверено в необходимости подписывать игрока, которому они не полностью доверяют.

В «ПСЖ» хотят изменить ситуацию и продлить с французом контракт, который заканчивается 30 июня 2024 года. Однако сделать это будет сложно.

В этом сезоне Килиан забил 12 голов и сделал один ассист за парижский клуб. Он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 30 октября в парижском театре Шатле. Награду выиграл вингер «Интер Майами» Лионель Месси. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.