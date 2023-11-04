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Клопп отреагировал на слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию

Клопп отреагировал на слухи о переезде Салаха в Саудовскую Аравию
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи относительно возможного трансфера Мохамеда Салаха в чемпионат Саудовской Аравии.

«Он никогда не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Я не думал об этом ни секунды.

Ничего не знаю о предложении, но это неважно, Мо с нами», – цитирует Клоппа известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По слухам, в конце августа «Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» на сумму более 100 млн фунтов + значительный бонус.

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах занял 11-е место в голосовании на «Золотой мяч». В прошлом сезоне футболист провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.

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