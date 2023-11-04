Дмитрий Булыкин: «Бавария» уже не та, что раньше. Тухеля могут уволить

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о спаде в игре мюнхенской «Баварии» после вылета команды из Кубка Германии.

«Бавария» уже не такой грозный соперник, как раньше. Прошлый сезон это доказал. В этом году она тоже стартовала плохо, все привыкли видеть клуб на первом месте с отрывом, сейчас всё не так. В Кубке закаляется характер, нужно почти всегда играть основной, потому что есть риск вылететь.

К тренерскому штабу и Тухелю будут серьёзные вопросы. Клуб не показывает ожидаемых результатов, нарушен микроклимат. Следующий матч с «Боруссией» может стать определяющим. Тухелем недовольны, если они плохо сыграют с Дортмундом, его могут убрать», — цитирует Булыкина спортивное радио «Движение».

Напомним, несколько дней назад прошёл матч 1/16 финала Кубка Германии между «Саарбрюккеном», представляющим Третью лигу, и мюнхенской «Баварией». «Саарбрюккен» одержал сенсационную победу со счётом 2:1, а мюнхенцы покинули турнир.