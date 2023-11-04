Зинченко назвал самого тяжёлого оппонента в АПЛ

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кто был самым тяжёлым соперником среди футболистов, против которых он играл в АПЛ.

«Я бы сказал, что Мо Салах. Скорость, сила, взрывной игрок, очень опасный», — цитирует Зинченко ua.tribuna.com.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» готово начать переговорный процесс с защитником «канониров» Александром Зинченко на предмет продления с ним трудового соглашения.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в 2022 году. За это время Зинченко принял участие в 41 матче лондонского клуба, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.