Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 11-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 4 ноября, матчем между лондонским «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует 11-й тур Английской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

4 ноября, суббота:

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 15:30 мск;

«Бёрнли» — «Кристал Пэлас» — 18:00 мск;

«Брентфорд» — «Вест Хэм» — 18:00 мск;

«Манчестер Сити» — «Борнмут» — 18:00 мск;

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 18:00 мск;

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 18:00 мск;

«Ньюкасл» — «Арсенал» — 20:30 мск.

5 ноября, воскресенье:

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» — 17:00 мск;

«Лутон Таун» — «Ливерпуль» — 19:30 мск.

6 ноября, понедельник:

«Тоттенхэм» — «Челси» — 23:00 мск.

В данный момент «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 10 играх. Ближайшими преследователями «шпор» являются «Манчестер Сити» и «Арсенал». У обоих клубов по 24 очка.