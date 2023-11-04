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Симеоне о матче с «Лас-Пальмасом»: почему заменил Гризманна? Были более подходящие игроки

Симеоне о матче с «Лас-Пальмасом»: почему заменил Гризманна? Были более подходящие игроки
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после поражения его команды в минувшем матче испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (2:1).

«Мы провели хороший матч. В первом тайме у нас было не так много голевых ситуаций, но во втором их было больше. Они дестабилизировали нас, забив два мяча, но мы всё равно были близки к ничьей. Мы приложили значительные усилия. Ранее «Лас-Пальмас» уже проводил хорошие матчи, поэтому мы знали, что подобное может произойти.

Почему, проигрывая, я заменил Гризманна и Коке? Понимал, что есть другие футболисты, которые могут быть лучше. После этих замен мы были близки к тому, чтобы сделать счёт 2:2», — приводит слова Симеоне AS.

После этого матча «Лас-Пальмас» набрал 17 очков и на текущий момент занимает девятое место в Ла Лиге. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 25 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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