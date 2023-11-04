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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 14-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 4 ноября, матчем между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом» стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

4 ноября, суббота:

«Ахмат» (Грозный) — «Факел» (Воронеж) — 16:30 мск;

«Балтика» (Калининград) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19:00 мск.

5 ноября, воскресенье:

«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 14:00 мск;

ЦСКА (Москва) — «Пари Нижний Новгород» — 16:30 мск;

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 19:30 мск.

6 ноября, понедельник:

«Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 14:00 мск;

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 16:30 мск;

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 19:30 мск.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков в 13 играх. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», имеющий в своём активе 26 очков.