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L'Équipe: «Ливерпуль» сохраняет оптимизм по поводу подписания Мбаппе

L'Équipe: «Ливерпуль» сохраняет оптимизм по поводу подписания Мбаппе
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Английский «Ливерпуль» считает, что у него есть шансы подписать нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, «Ливерпуль» на протяжении последних шести лет сохраняет связь с окружением футболиста сборной Франции. Мерсисайдцы полагают, что Мбаппе может выбрать их клуб для продолжения карьеры следующим летом. При этом в английской команде считают, что форвард может достаться им бесплатно. «ПСЖ», в свою очередь, надеется на продление контракта со своей главной звездой.

24-летний Килиан Мбаппе принадлежит «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с клубом из Парижа рассчитано до июня 2024 года. Отметим, что этот контракт предусматривает возможность продления ещё на один сезон.

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