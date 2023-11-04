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«Балтика» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Балтика» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
04 ноября 2023, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне команды встречались дважды в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом противостоянии «Балтика» одержала победу со счётом 1:0. Во второй игре «Зенит» взял реванш — 2:1.

В данный момент калининградцы располагаются на предпоследней, 15-й, строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в 13 матчах. Сине-бело-голубые находятся на второй позиции. У подопечных Сергея Семака 26 очков.

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