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Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 12-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 11 игр чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 19 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Ла Лиги «Барселона» заработала 24 очка и занимает четвёртое место. Возглавляет таблицу испанского чемпионата мадридский «Реал», у которого в активе 28 очков. «Жирона», расположившаяся на втором месте, также набрала 28 очков.

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