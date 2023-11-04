«Реал Сосьедад» — «Барселона»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 12-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 11 игр чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 19 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Ла Лиги «Барселона» заработала 24 очка и занимает четвёртое место. Возглавляет таблицу испанского чемпионата мадридский «Реал», у которого в активе 28 очков. «Жирона», расположившаяся на втором месте, также набрала 28 очков.