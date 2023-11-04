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«Боруссия» Д — «Бавария»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 10-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией». Матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках Бундеслиги. В первом круге «Боруссия» и «Бавария» сыграли вничью — 2:2. Во втором круге мюнхенцы одержали победу со счётом 4:2.

В данный момент дортмундцы находятся на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, набрав 21 очко в девяти играх. «Бавария» располагается на второй строчке. У подопечных Томаса Тухеля 23 очка.