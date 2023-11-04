Болельщики «Фиорентины» требуют отменить матч с «Ювентусом» из-за наводнения во Флоренции

Группа болельщиков «Фиорентины» призвала итальянские футбольные власти отменить грядущий матч Серии А, в котором «фиалки» должны встретиться с «Ювентусом» из-за сильного наводнения во Флоренции. Об этом информирует Daily Mail.

Подчёркивается, что мэр Флоренции сообщил об отсутствии планов по переносу матча, а официальные лица чемпионата Италии заявили, что перед матчем будет объявлена минута молчания в знак памяти погибшим во время этого природного катаклизма. Отмечается, что из-за наводнения погибли шесть человек, а ещё двое числятся пропавшими без вести.

Болельщики «Фиорентины» заявили, что перенос матча необходим для того, чтобы местные жители смогли сосредоточиться исключительно на урегулировании последствий наводнения.

Напомним, «Фиорентина» сыграет с «Ювентусом» завтра, 5 ноября. Матч начнётся в 22:45 мск.