Радимов — о сборной России: у нас каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего

Бывший футболист сборной России по футболу Владислав Радимов отреагировал на новость о проведении товарищеского матча между российской национальной командой и сборной Кубы.

«У нас каждый следующий соперник экстравагантнее прежнего. Никто с нами играть не хочет. То, что осталось, с теми играем. Из плюсов единственное можно сказать, что сборная жива. Мы готовимся к тому, что, если нас когда‑то вернут, есть люди, которые будут представлять сборную.

Ни одного футболиста сборной Кубы не знаю. Конечно же, мы должны обыгрывать такие команды и обыгрывать с запасом», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 мск. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.