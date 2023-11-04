«Локомотив» — «Спартак»: когда пройдёт матч РПЛ, где смотреть, где купить билеты
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В 14-м туре Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Он пройдёт завтра, 5 ноября. Игра будет проходить на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
В прямом эфире предстоящую встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.
Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 13 туров чемпионата России по футболу «Спартак» и «Локомотив» имеют на своём счету по 20 набранных очков. Они занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно.
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