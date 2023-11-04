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Гендиректор «Балтики»: команда при Игнашевиче не только адаптируется к РПЛ, но и добавляет

Гендиректор «Балтики»: команда при Игнашевиче не только адаптируется к РПЛ, но и добавляет
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о будущем Сергея Игнашевича на посту главного тренера команды. Волженкин дал понять, что руководство калининградской команды доверяет российскому специалисту.

«Мы видим, что команда не только адаптируется к РПЛ, но и добавляет. В последней домашней встрече чемпионата с «Краснодаром» «Балтика» показала, что готова играть на равных даже с лидерами турнира. Причём, на мой взгляд, в той игре мы могли рассчитывать на большее, чем на 2:2. По содержанию игры, по крайней мере. Сходить с пути, который считаем правильным, мы не планируем», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 11 очков. Подопечные Сергея Игнашевича занимают 15-е место в турнирной таблице. Отметим, что в Кубке России по футболу калининградская команда преодолела групповой этап Пути РПЛ и вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Локомотивом».

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