«Реал» намерен подписать Мусиалу в случае неудачи с трансфером Мбаппе грядущим летом

Мадридский «Реал» планирует подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу в случае, если грядущим летом «сливочным» не удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Sport Bild.

Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летний атакующий полузащитник не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом. В свою очередь, ряд европейских клубов заинтересованы в приобретении Мусиалы. Помимо «Реала», интерес к футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Напомним, действующее трудовое соглашение Мусиалы рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.