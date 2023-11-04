Игнашевич вспомнил кубковую победу «Балтики» над «Зенитом» перед игрой в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич перед матчем 14-го тура РПЛ с «Зенитом» заявил о том, что калининградцы постараются повторить победный результат кубкового матча с петербургской командой.

«Простые болельщики в городе нам много положительных эмоций доставили после той игры, а мы им. Вообще, люди мне многое писали. Не так, как после обычной победы. Многие были рады нашей хорошей игре против «Зенита». Уверен, такой же ажиотаж будет сейчас в городе. Постараемся ответить взаимностью нашим болельщикам», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Игра 14-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 4 ноября в Калининграде и начнётся в 19:00 мск. Отметим, что эти клубы дважды играли в рамках группового этапа ФОНБЕТ Кубка России в этом сезоне. «Балтика» дома победила «Зенит» со счётом 1:0, а в гостях уступила петербуржцам со счётом 1:2.