Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич вспомнил кубковую победу «Балтики» над «Зенитом» перед игрой в РПЛ

Игнашевич вспомнил кубковую победу «Балтики» над «Зенитом» перед игрой в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич перед матчем 14-го тура РПЛ с «Зенитом» заявил о том, что калининградцы постараются повторить победный результат кубкового матча с петербургской командой.

«Простые болельщики в городе нам много положительных эмоций доставили после той игры, а мы им. Вообще, люди мне многое писали. Не так, как после обычной победы. Многие были рады нашей хорошей игре против «Зенита». Уверен, такой же ажиотаж будет сейчас в городе. Постараемся ответить взаимностью нашим болельщикам», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
04 ноября 2023, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра 14-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 4 ноября в Калининграде и начнётся в 19:00 мск. Отметим, что эти клубы дважды играли в рамках группового этапа ФОНБЕТ Кубка России в этом сезоне. «Балтика» дома победила «Зенит» со счётом 1:0, а в гостях уступила петербуржцам со счётом 1:2.

Материалы по теме
«Балтика» — «Зенит». Хватка Игнашевича отпугивает даже Семака
«Балтика» — «Зенит». Хватка Игнашевича отпугивает даже Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android