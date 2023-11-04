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Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»

Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»
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Капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о возможном возвращении в «Барселону». Нападающий дал понять, что это исключено.

«Я думал о возвращении в «Барселону», о своей жизни там, о завершении карьеры, как я всегда хотел, но… это было невозможно. Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в «Барселону» или любую другую команду? Нет, никаких шансов. Совсем нет», – приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, 36-летний Лионель Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В 2021 году он покинул стан сине-гранатовых и на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ». В минувшее трансферное окно Месси хотел вернуться в «Барселону». Однако этого не произошло. Аргентинский футболист подписал контракт с клубом «Интер Майами» до декабря 2025 года.

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