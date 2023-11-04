Защитник «Спартака» Бабич высказался о поражении «Краснодару» в Кубке России

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«Первые 5–10 минут у нас вообще ничего не получалось, но потом мы сыграли хорошо. Я считаю, что мы не заслуживали поражения. Никакой расслабленности из‑за досрочного выхода из группы не было. Для меня важно побеждать в каждом матче — с «Краснодаром» или «Пари НН». Надо брать очки, даже если мы решили промежуточную задачу», — сказал Бабич в программе «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» занял третью строчку с 11 очками. «Спартак» стал победителем группы D, набрав 12 очков.