Рыбчинский: нас не расслабляет, что «Спартак» в последнее время проваливает матчи

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который 5 ноября пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«У нас в чемпионате таблица плотная. И в принципе матч со «Спартаком» будет сложный. Надо будет выходить с предельной отдачей — это и так всем понятно. Надо с максимальным настроем отыграть от первой до последней минуты.

Не расслабляет ли то, что «Спартак» в последнее время проваливает матчи? Нет, ни в коем случае. «Спартак» всегда есть «Спартак». Сильная команда. Хорошая команда. Поэтому о недооценке вообще речи идти не может. Так что будем максимально настраиваться и разбирать игру соперника, как делаем это всегда. Тренер нам подскажет, что нам надо будет делать», – приводит слова Рыбчинского «Известия».

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