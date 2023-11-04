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Колосков — о матче со сборной Кубы: польза для футбола от этого матча минимальная

Колосков — о матче со сборной Кубы: польза для футбола от этого матча минимальная
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о грядущем товарищеском матче сборной России с Кубой, который состоится в Волгограде.

«Выбирать соперника нам особо не из кого. Играем с тем, кто согласился. Конечно, со спортивной точки зрения игра никакого значения не имеет. Не знаю, откуда появилась Куба. Польза для футбола от этого матча минимальная. Но со спортивно-политической точки зрения важно. Любой международный матч говорит о том, что РФС не находится в изоляции, активно участвует в международной деятельности. Если бы этого не было, ФИФА и УЕФА сказали бы: «Почему вы вообще ничего не делаете? Может, вам не место в ФИФА и УЕФА». Куба — дружественная нам страна. Необходимо укреплять отношения. Приезд в Россию будет означать, что спортивные связи расширяются», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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