Директор «Волгоград Арены» рассказал о состоянии газона, на котором сыграют Россия и Куба

Директор «Волгоград Арены» Евгений Сусликов поделился информацией о состоянии газона, на котором проведут товарищеский матч сборные России и Кубы.

«Мы всегда готовы к проведению матчей такого уровня. Футбольный клуб «Ротор» проводит матчи в регулярном чемпионате, поэтому газон на стадионе находится в идеальном состоянии. Стадион, на котором прошёл чемпионат мира ‑ 2018, полностью соответствует всем международным регламентам соревнований. Наш стадион всегда готов принять гостей в любое время года и в любую погоду», — приводит слова Сусликова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.