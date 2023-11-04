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«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 4 ноября, состоится встреча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 15:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 12 туров АПЛ «Фулхэм» набрал 12 очков и занимает 14-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал 15 очков и расположился на восьмой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом и во втором круге «красные дьяволы» одержали победу с одинаковым счётом 2:1. Также команды встречались в 1/4 финала Кубка Англии, где «Фулхэм» проиграл со счётом 3:1.

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