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Стали известны результаты голосования Зидана за лучшего молодого игрока года

Стали известны результаты голосования Зидана за лучшего молодого игрока года
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Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал результаты голосования бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана за лучшего молодого игрока года.

На первое место Зидан поставил полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Второе место в рейтинге француза занял хавбек «Барселоны» Педри, третье — ещё один игрок «сливочных» Эдуарду Камавинга.

Напомним, в нынешнем году приз лучшего молодого игрока выиграл именно Беллингем.

Зидан тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021 год. За это время французский специалист трижды побеждал со «сливочными» в Лиге чемпионов (сезон-2015/2016, сезон-2016/2017, сезон-2017/2018). В последние дни в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Зидана в качестве замены Эрику тен Хагу.

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