Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Файзуллаев: у меня на родине футбол более техничный, чем в РПЛ

Файзуллаев: у меня на родине футбол более техничный, чем в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с чемпионатом Узбекистана. По мнению игрока, на его родине футбол техничнее, чем в России.

«Думаю, у меня на родине футбол более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля. Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности», – приводит слова Файзуллаева официальный сайт ПФК ЦСКА.

20-летний Аббосбек Файзуллаев стал футболистом ЦСКА в августе текущего года. Он перешёл в московскую команду из клуба «Пахтакор», который выступает в чемпионате Узбекистана. В нынешнем сезоне в составе красно-синих Аббос принял участие в 18 матчах. Полузащитник записал на свой счёт три забитых мяча и пять результативных передач.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Федотов: Файзуллаев — открытие сезона? Оценивать можно Месси, Аббоса пока нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android