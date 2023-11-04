Файзуллаев: у меня на родине футбол более техничный, чем в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с чемпионатом Узбекистана. По мнению игрока, на его родине футбол техничнее, чем в России.

«Думаю, у меня на родине футбол более техничный, игра многих команд строится через короткий пас. Российский чемпионат более силовой, тут много борьбы на каждом участке поля. Но если говорить о силе, то, конечно, РПЛ мощнее, в том числе и в плане интенсивности», – приводит слова Файзуллаева официальный сайт ПФК ЦСКА.

20-летний Аббосбек Файзуллаев стал футболистом ЦСКА в августе текущего года. Он перешёл в московскую команду из клуба «Пахтакор», который выступает в чемпионате Узбекистана. В нынешнем сезоне в составе красно-синих Аббос принял участие в 18 матчах. Полузащитник записал на свой счёт три забитых мяча и пять результативных передач.